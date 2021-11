Siapa Juara E-Commerce Indonesia Tahun 2021?

PIKIRAN RAKYAT - Situasi pandemi yang masih belum selesai mendorong masyarakat untuk semakin mengandalkan teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan melakukan rutinitas sehari-hari. Di sini, e-commerce menjadi satu hal yang berkembang pesat karena semakin digunakan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan mereka.

Mendekati penghujung tahun 2021, e-commerce tanah air berlomba-lomba menghadirkan inovasi, fitur baru, hingga promo untuk memberikan pengalaman belanja online paling nyaman bagi konsumen.

Melihat persaingan tersebut, Kantar, sebuah perusahaan analisis data, wawasan, dan konsultasi terkemuka di dunia, mengadakan riset terkait “Peta Persaingan Online Shopping di Indonesia” selama bulan September 2021. Riset ini menggunakan metode survei daring dan melibatkan total 870 responden dari usia 20 - 35 tahun ke atas, serta dilakukan tidak hanya di kota besar seperti Jakarta saja, namun juga kota-kota lain yang berpotensi menjadi pendukung pertumbuhan Indonesia di masa depan.

Hasil riset Kantar tersebut menemukan bahwa dari 4 nama besar e-commerce di Indonesia, Shopee masih menjadi yang paling unggul dengan menduduki peringkat pertama dalam semua indikator penilaian. Hal ini terbukti dari sebanyak 54% responden yang menjawab Shopee sebagai merek yang paling diingat atau Top of Mind. Menyusul di urutan berikutnya adalah Tokopedia (25%), Lazada (6%) dan Bukalapak (1%).

Lebih lanjut, hasil riset Kantar juga menemukan bahwa Shopee merupakan e-commerce dengan jumlah pengguna terbanyak dalam 6 bulan terakhir, yaitu sebanyak 86% dari total responden. Sementara peringkat berikutnya dipegang oleh Tokopedia (57%), Lazada (35%) dan Bukalapak (14%).

Shopee juga menjadi e-commerce yang paling sering digunakan atau Brand Used Most Often dengan sebanyak 62% responden memilih aplikasi belanja oranye ini, melampaui Tokopedia yang memiliki angka 24%, Lazada dengan angka 10%, dan Bukalapak dengan angka 2%.

Selanjutnya, Shopee juga memiliki rata-rata nilai transaksi bulanan terbesar dibanding ketiga e-commerce lainnya, yaitu sebesar Rp856,810-. Pada peringkat kedua adalah Tokopedia dengan rata-rata nilai transaksi bulanan Rp642,060,-, yang disusul oleh Lazada dan Bukalapak dengan rata-rata nilai Rp422,630,- dan Rp278,990,-.