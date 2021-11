Konsisten Hadirkan Layanan Prima, Contact Center BRI Raih 14 Penghargaan dari ICCA

PIKIRAN RAKYAT – Konsistensi layanan prima yang ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali menuai apresiasi, bank dengan jejaring terluas di Tanah Air ini mendapatkan 14 penghargaan dalam ajang bergengsi The Best Contact Center Indonesia (TBCCI) yang diselenggarakan Indonesia Contact Center Association (ICCA).

Adapun 14 penghargaan yang diraih oleh BRI tersebut meliputi kategori Agent Digital Media Sosial, Kategori Backoffice, Kategori Agent Digital Email, Kategori Agent Team Leader Digital, Kategori Desk Control, Kategori Manager, Kategori Quality Assurance, Best of The Best Team Leader Digital, Kategori Team Leader Inbound dan The Best Smart Team.

Raihan penghargaan tersebut tak terlepas dari komitmen BRI dalam memberikan layanan terbaik bagi konsumen. ICCA mengapresiasi kerja keras BRI dalam memberikan layanan terbaik dan prima bagi nasabahnya dalam hal ini contact center.

Penghargaan tersebut melengkapi beberapa penghargaan yang telah diraih Contact BRI sebelumnya. Penghargaan tersebut antara lain peringkat 2 dalam Pelayanan Prima Contact Center terbaik berdasarkan penilaian Bank Service Excellent Monitor dari Marketing Research Indonesia. Selain itu, penghargaan Lapor-SP4N dimana BRI dinobatkan sebagai salah satu Lembaga dan BUMN dengan pengelolaan laporan terbaik serta penghargaan lainnya.

Sejak 2007, ICCA setiap tahunnya melaksanakan kegiatan The Best Contact Center Indonesia (TBCCI). Ajang tersebut adalah perlombaan berstandard dunia dan menjadi kompetisi Contact Center tertinggi tingkat nasional di Indonesia.

Ajang tersebut mendapatkan pengakuan secara internasional dari Contact Center Association of Asia Pacific (CC-APAC). ICCA merupakan Asosiasi Contact Center Indonesia yang berdiri sejak 2003. ICCA adalah wadah perkumpulan industri penyedia jasa Contact Center di Indonesia.

ICCA pun menjadi sarana pertukaran semua informasi seputar Contact Center dan perkembangan teknologi media komunikasi di industri finansial dan non finansial terkini. Ajang ini memperlombakan Contact Center di seluruh lembaga Contact Center di Indonesia sekaligus menjadi ajang saling berbagi pengetahuan terkait perkembangan Contact Center dan cara-cara yang dilakukan untuk perbaikan serta peningkatan kualitas layanannya.**"