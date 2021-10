Puncak Acara DigiCash Fair, bank bjb Luncurkan Sejumlah Inovasi Baru

PIKIRAN RAKYAT – bank bjb menggelar acara puncak DigiCash Fair yang diselenggarakan secara hybrid di Trans Luxury Hotel Bandung dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 dan dilakukan test swab antigen kepada para peserta 28 Oktober 2021. Acara turut dihadiri oleh Plt. Kepala Bagian BUMD Lembaga Non Keuangan pada Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Jawa Barat Irfan Hadisiswanto mewakili Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Jawa Barat Herawanto, Deputi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Ameriza M. Moesa, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Indarto Budiwitono, Direktur Pengawasan Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 2 Jawa Barat Misran Pasaribu, Komisaris Utama Independen bank bjb Farid Rahman beserta jajaran, Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi (hadir secara virtual) beserta Jajaran serta dimeriahkan oleh presenter Ferdy Hasan dan musisi nasional Isyana Sarasvati.

Dalam acara tersebut diluncurkan sejumlah inovasi baru new digital payments yaitu fitur new DIGI dan DigiCash by bank bjb, softlaunching kolaborasi bank bjb dengan fintech e-commerce dengan nama E-Pays, perkenalan product ambassador Digital Banking bank bjb Isyana Sarasvati, serta pengumuman pemenang kompetisi YEZ (Young Entrepreneur Success Zone by bank bjb) dengan finalis Mie Merapi, Sesa-Sesa, BooLao, HRNYCPKS, ZenSei, dan Bacci Baso Aci.

Direktur Utama bank bjb Yuddy Renaldi dalam sambutannya secara virtual mengatakan “Peluncuran new digital payments ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mengoptimalkan layanan digital bank bjb kepada masyarakat serta pemerintah daerah. Hal ini merupakan bukti nyata bank bjb turut serta secara aktif dalam mendukung inklusi keuangan dalam bentuk kolaborasi. Tak cuma itu, bank bjb bekerja sama dengan lembaga fintech berkomitmen membangun ekosistem digital yang lebih masif.” ujar Yuddy.

Inovasi dan kolaborasi merupakan kunci dalam memenangkan persaingan ke depan. Oleh karenanya dukungan layanan digital yang selama ini telah dilakukan perlu dioptimalkan. Dukungan layanan digital yang sudah dilakukan di antaranya berkolaborasi bersama Bank Indonesia dalam Tim Percepatan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk literasi pembayaran dan penerimaan daerah berbasis digital.

Selain itu terdapat kemudahan pembayaran melalui layanan digital bank bjb berupa mobile banking, QRIS, uang elektronik, Virtual Account, Internet Banking Corporate, Agen Laku Pandai, serta produk-produk lainnya. Semuanya ini diharapkan mendukung program inklusi keuangan serta pembentukan ekosistem digital.

Acara yang digelar hari ini merupakan puncak acara dari DigiCash Fair, dimana selama September sampai dengan Oktober 2021, telah dilaksanakan serangkaian kegiatan dan sosialisasi digital payments bank bjb. Di antaranya program bjb YEZ (Young Entrepreneur Success Zone) sebagai inkubator digital bagi wirausaha muda Indonesia, serta berbagai acara lainnya yang menitikberatkan kepada aktifitas di berbagai kalangan dengan pemenang sebagai berikut :