Kini UMKM Jawa Barat Bisa Go Global

PIKIRAN RAKYAT - Sebagai bank internasional yang terus berusaha meningkatkan kapabilitas para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) meluncurkan Xpora. Xpora merupakan one stop solution hub bagi para pelaku UMKM agar dapat Go Productive, Go Digital, dan Go Global. Xpora telah hadir di 7 kota yaitu Jakarta, Bandung, Solo, Denpasar, Surabaya, Medan dan Makassar.

Di Bandung, 27 Oktober 2021, Pemimpin BNI Wilayah 04 – Bandung Edy Awaludin mengatakan, Xpora juga hadir secara khusus di Bandung untuk meningkatkan kapabilitas bisnis UMKM di daerah Jawa Barat. Xpora dapat membantu UMKM dengan memberikan berbagai nilai tambah seperti solusi dengan orientasi ekspor, pemberdayaan bisnis ekspor, solusi transaksi nontunai, aktivasi digital, kemudahan akses pasar, hingga solusi keuangan mudah dan terintegrasi, peningkatan kapabilitas.

“Xpora adalah solusi terintegrasi bagi UMKM ekspor baik dari sisi pembiayaan, transaksi, dan akses informasi. Ketiga hal tersebut kerap kali menjadi kendala bagi UMKM untuk maju dan berkembang,” ujar pria yang juga akrab disapa Edo itu.

Business Matching Berjalan Lancar

Edy Awaludin mengatakan, salah satu layanan utama dari Xpora adalah business matching, di mana UMKM lokal dapat dipertemukan dengan para buyer di luar negeri. Dengan demikian, pangsa pasar UMKM, termasuk UMKM Jawa Barat dapat menembus pasar global melalui Xpora.

Pada 15 Oktober 2021 lalu, Xpora Bandung telah melakukan business matching antara SBE Priangan (PT Hana Mandiri Sejahtera, industri pengolahan ubi) dengan Forest Harvest Hong Kong yang merupakan nasabah Kantor Cabang Luar Negeri (KCLN) BNI Hong Kong. Sehingga hasil bumi Jawa Barat akan dapat dinikmati konsumen di Hongkong.

“Selain itu, BNI Wilayah 04 juga telah memiliki UKMN Binaan yaitu CV Frinsa Agrolestari, yang telah melakukan ekspor 13 Ton Green Bean Coffee ke Minneapolis, USA. Dengan adanya Xpora di Bandung, tentu ke depannya akan semakin banyak UMKM Jawa Barat yang eksis di kancah global. Untuk informasi lebih lanjut terkait Xpora, dapat mengakses https://xpora.bni.co.id/” tutup Edy Awaludin.

