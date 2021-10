bank bjb Raih 4 Penghargaan di Ajang Human Capital Award VII-2021

PIKIRAN RAKYAT - bank bjb dan jajaran direksi kembali mendapatkan apresiasi atas kinerjanya dalam Penilaian Kinerja Human Capital. Kali ini apresiasi diberikan oleh Economic Review kepada bank bjb dan direksinya dalam empat penghargaan setelah melalui proses penjurian dan assessment yang independen.

Penjurian dan penilaian dilakukan untuk aspek : Performance Management, Budaya, Arsitektur HC, Teknologi yang digunakan, Inovasi Bisnis, Talent Akuisisi dan Retensi, Engagement, Kontribusi terhadap Komunitas serta Inovasi Pembelajaran.

Pertama, penghargaan diberikan kepada bank bjb sebagai 1st The Best of The Best - HC of The Year 2021 kategori Publik Company Bank Buku 3 dengan predikat Very Excellent. Kedua, kepada bank bjb sebagai The Best Indonesia HC of the Year 2021 dengan predikat Very Excellent. Ketiga, penghargaan diberikan kepada bank bjb sebagai The Best of The Best Human Capital - 2021 Juara Umum II -2021. Keempat, penghargaan yang diberikan kepada Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan sebagai The Best Indonesia HC Director in Digital Transformation - 2021. yang diberikan pada gelaran penghargaan dengan tajuk Indonesia Human Capital Award VII- 2021 (IHCA-VII-2021) yang diterima oleh Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan.

Dalam sambutannya, Tedi mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang telah diberikan. Dia mengatakan tidak mudah untuk bertransformasi, bukan hanya soal infrastruktur tapi juga mengenai people dan culture. Transformasi digital dalam industri perbankan adalah sebuah keniscayaan. Dengan digitalisasi termasuk dalam hal pengelolaan human capital yang mencakup aktivitas operasional, dan layanan yang telah menggunakan web dan aplikasi yang terintegrasi dalam sebuah ekosistem digital yang handal melalui Human Capital Digital Ecosystem mampu membangun Great People & Great Leader yang unggul, handal dan tangguh serta berbudaya Go SPIRIT yang menjadi Corporate Culture bank bjb.

“bank bjb juga terus melakukan upaya peningkatan kualitas dan integritas human capital perseroan. Peningkatan human capital salah satu nya mengusung program bjb Integrity yang merupakan implementasi budaya perusahaan. Dalam pelaksanaannya, program ini menitikberatkan kejujuran, disiplin, konsisten, efisien dalam bekerja, mengikuti prosedur secara jelas, tepat dan cepat. Dengan terbangunnya integritas yang tinggi di kalangan pegawai bank bjb, akan dapat mendorong produktivitas kerja yang jauh lebih baik, melalui 3 No’s Program yaitu : No Error, No Leak, No Fraud.” jelas Tedi.

Dalam acara penganugerahan ini juga turut digelar talkshow dengan tema “Managing People Collaboration Through HC Data Analytics & Technology Savy in Complex Era” dimana Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan juga menjadi speaker dalam acara tersebut. Tedi menyampaikan “Key Success Factors” dalam melaksanakan Digital Transformation dalam Human Capital, di antaranya :

1. Digital Culture

Dengan merubah cara bekerja dan berpikir serta memberikan solusi dalam menjawab tantangan di masa depan.