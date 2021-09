Duel Sengit 2021, Tokopedia vs. Shopee: Mana Jawara Marketplace Sesungguhnya? 

PIKIRAN RAKYAT - Persaingan di antara bisnis e-commerce di Indonesia menjadi semakin sengit belakangan ini, terutama bagi dua raksasa Tokopedia dan Shopee. Keduanya kerap disandingkan karena paling mendominasi pasar Indonesia. Sementara itu, e-commerce lain belum ada yang berhasil mendekati kedua raksasa tersebut. Lantas, di antara Tokopedia dan Shopee, siapa yang lebih unggul?

Dalam laporan The Map of E-commerce in Indonesia yang diterbitkan iPrice, pada Q2 2021, Tokopedia memiliki kunjungan web bulanan (monthly web visits) yang lebih tinggi sekitar 16% dari Shopee. Tokopedia mencatatkan 147.790.000 kunjungan web bulanan dan Shopee dengan jumlah 126.996.700 kunjungan web bulanan.

Adapun, dari laporan iPrice yang sama, dapat dilihat bahwa menurut ranking aplikasi, baik di Apple App Store maupun di Google Play Store, Shopee masih menjadi jawara marketplace di Indonesia. Di Apple App Store, Shopee masih menduduki peringkat pertama, unggul dibandingkan Tokopedia yang berada di peringkat kedua. Sama halnya dengan ranking aplikasi di Google Play Store. Shopee pun masih menjadi juara bertahan di peringkat pertama, sedangkan Tokopedia sudah jauh tertinggal di peringkat keempat.

Hal ini sejalan dengan data dari App Annie, di mana sejak awal hingga pertengahan tahun 2021, Shopee dicatatkan sebagai platform belanja online #1 di Indonesia untuk jumlah total unduhan (total downloads) baik di Google Play Store maupun di Apple App Store, dan juga menjadi platform belanja online #1 dalam jumlah pengguna aktif bulanan (monthly active user). Dengan kata lain, selama tahun 2021 ini, Shopee masih merupakan jawara marketplace di Indonesia dengan jumlah download dan pengguna terbanyak.

Berdasarkan data SimilarWeb tentang aplikasi e-commerce di Indonesia, jumlah daily active users (DAU) atau pengunjung aktif harian Shopee jauh melampaui aplikasi Tokopedia, bahkan mencapai lebih dari tiga kali lipat. Selama bulan Agustus 2021, jumlah pengunjung aktif harian aplikasi Shopee mencapai 28.35 juta, sementara aplikasi Tokopedia hanya 8.43 juta.

Tentunya, hal ini tidak mengherankan, karena menurut data GlobalWebIndex (GWI) pada Q3 2020, 78,2% pengguna internet usia 16-64 tahun menggunakan aplikasi belanja online melalui ponsel atau tabletnya. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pengguna e-commerce mengaksesnya melalui aplikasi dan hanya sebagian kecil yang berbelanja melalui web.