Heboh Gaji Anggota DPR Fantastis, Fahri Hamzah: Kalau ke Luar Negeri Dapat Uang Dollar

PIKIRAN RAKYAT - Baru-baru ini heboh pernyataan dari penyanyi Krisdayanti yang membongkar gaji anggota DPR dengan nilai mencapai ratusan juta rupiah per bulan.

Mantan anggota DPR Fahri Hamzah juga ikut bersuara menyusul pernyataan Krisdayanti tersebut.

Politisi dari Partai Gelora itu juga mengatakan gaji total anggota DPR bisa lebih banyak dari yang disebut Krisdayanti.

"Masih ada uang rapat, uang kunjungan, yang belum disebut (Krisdayanti)," kata Fahri Hamzah saat berbincang dalam podcast Deddy Corbuzier Rabu, 22 September 2021.

Selain itu kata Fahri, masih ada uang rapat yang diterima anggota DPR, bahkan ke luar negeri bisa mendapat 'uang dollar'.

"Uang saku, uang SPJ istilahnya itu perjalanan, kalau ke luar negeri dapat dollar he he he," kata Fahri.

Lebih lanjut, Fahri mengatakan anggota DPR memang harus digaji lebih karena proses representasi dan konsituensi.

"Anggota DPR itu, pejabat terpilih itu memang harus digaji lebih karena proses representasi dan konsituensi," ujarnya

Sebelumnya, Krisdayanti mendadak jadi sorotan setelah membeberkan pendapatannya sebagai anggota DPR RI.