LCS Rupiah dan Yuan Bisa Bikin Persaingan Produk Lokal dengan Produk China Kian Ketat

Skema pembayaran local currency settlement ( LCS ) bisa menjadi alternatif untuk mengurangi kebergantungan dan dominasi mata uang dolar Amerika Serikat (AS).

”Seperti yang kita ketahui, nilai tukar dolar AS bisa ber­fluktuasi dengan cukup besar, berbeda dengan mata uang RMB yang nilainya dipatok,” kata Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, Selasa 8 September 2021.

Spekulasi akan semakin kecil dan kestabilan harga bisa terpantau untuk jangka panjang.

”Pengusaha juga bisa mengurangi biaya konversi dikarenakan hanya cukup satu kali melakukan konversi mata uang,” ujarnya.

”Ekspor dan impor ke dan dari negara-negara lain masih banyak yang menggunakan dolar AS ataupun mata uang lain. Namun demikian, hal ini merupakan langkah awal yang sangat baik dan diperlukan untuk stabilisasi ekonomi yang lebih baik,” tutur Ning.

”Karena yang kita jual ba­rang mentah, jika seperti itu akan negatif dari sisi penggu­na­an SDA tidak efisien,” kata­nya.

Melalui kebijakan tersebut pembengkak­an nilai proyek dan perbeda­an nilai tukar yang disebab­kan perekonmian AS bisa d­i­tekan. Sehingga ia mene­kan­kan Indonesia harus berhati-hati.

”Dengan sistem LCS secara teori akan menolong, mengurangi ketergantungan terhadap dolar, dan memiliki bargaining po­wer. Dengan dolar sangat tergantung de­ngan kinerja perekonomian AS. Sementara kita juga mengetahui AS de­ngan tiongkok sedang perang sehingga mitra dagangnya dicoba digeser ke yuan ,” kata­nya.

Dengan demikian, kata Yayan, dengan kebijakan ter­sebut, Indonesia harus memperoleh manfaat dengan menghitung betul manfaat yang diperoleh jika menggu­na­kan atau tidak mengguna­kan dolar AS.

Selain itu, pertanyaan lainnya adalah ba­gai­mana dengan kesiapan sistem perbankan Indonesia untuk mendukung kebijakan tersebut

”Sejauhmana masyarakat menggunakan yuan jika dila­ku­kan mendadak, maka bisa jadi demand yuan meningkat signifikan, bagaimana stok yuan , siapkah? Jika tidak si­ap, bisa kena double, baik yu­an maupun dolar AS. Kha­wa­tir kita mengalami demand of yuan lebih banyak ka­rena kebijakan ini ketika ada shortage of supply karena aliran yuan tidak bagus malah jadi­nya bermasalah,” katanya.

Nilai tukar

Tenaga ahli Free Trade Agreement Center (FTA Center) Bandung Arief Bustaman mengatakan, upaya yang dilakukan BI tersebut bagus.