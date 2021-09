Kurs Rupiah Ditutup Menguat, Sentimen Tapering Mereda

PIKIRAN RAKYAT - Meredanya sentimen tapering atau pengurangan stimulus oleh bank sentral Amerika Serikat Federal Reserve (Fed) pasca-rilis data tenaga kerja akhir pekan lalu, membuat kurs atau nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar-bank di di Jakarta pada Senin, 6 September 2021 sore, ditutup menguat.

Rupiah pada pagi hari dibuka menguat ke posisi Rp14.248 per dolar AS. Sepanjang hari rupiah bergerak di kisaran Rp14.218 per dolar AS hingga Rp14.258 per dolar AS.

Rupiah ditutup menguat 40 poin atau 0,28 persen ke posisi Rp14.223 per dolar AS.

Posisi rupiah pada penutupan perdagangan sebelumnya adalah Rp14.263 per dolar AS.

Sementara itu kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada Senin menguat ke posisi Rp14.239 per dolar AS dibandingkan posisi hari sebelumnya Rp14.261 per dolar AS.

Analis Valbury Asia Futures Lukman Leong memprediksi, rupiah masih akan bergerak relatif stabil pada pekan ini.

"Rupiah masih menguat untuk sementara oleh sedikit kekhawatiran tapering yang ditunjukkan oleh pasar yang menguat oleh risk appetite," sebut Lukman Leong dikutip dari Antara pada 6 September 2021.

Sementara itu, data ketenagakerjaan non-pertanian atau non-farm payroll AS yang dirilis tercatat jauh di bawah ekspektasi.