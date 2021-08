Soroti Pertumbuhan Ekonomi, Ekonom Pertanyaan Soal Kredit Mandet

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom Senior Prof. Dr. Didik J Rachbini menyoroti penetrasi perbankan yang terus turun. Dia menilai pimpinan bank pemerintah mencari posisi aman dengan tidak terus mengembangkan level penetrasinya.

”Bank tidak menjadi pelopor mendorong dinamika bisnis, cuma ikut saja perdagangan dan bisnis yang ada,” katanya dalam keterangan, Kamis 26 Agustus 2021 dari diskusi bertajuk “Katanya Pertumbuhan Ekonomi Naik, Kok Kredit Masih Seret?”

Prof. Didik mempertanyakan kinerja perbankan saat-saat ini. Bahkan tragisnya, saat ini penetrasi perbankan ke masyarakat meski dalam keadaan normal hanya 42% malah lebih rendah dari penetrasi perbankan Filipina 70%, Bangladesh 64% bahkan kalah dengan Myanmar. Apalagi Singapura yang 136%.

Didik yang juga rektor Universitas Paramadina ini mengatakan, CEO BUMN pemerintah, termasuk bank, seperti dalam disertasi Sandiaga Uno, level entrepreneurship inisiatifnya sangat rendah hanya 44 persen.

“Ini menyebabkan BUMN dan bank BUMN mandeg. Jika demikian terus maka Indonesia akan terus tertinggal dan cepat tua karena sebelum naik menjadi negara kaya, semua indikatornya sudah meredup," ujarnya.

Didik menilai bahwa setelah krisis, perbankan cenderung tidak bergerak untuk penetrasi ke masyarakat, dan hanya “melayani” orang-orang kaya saja.

“Bahkan terkesan manja ketika hanya ‘main’ di SUN yang pertumbuhannya hampir 40%. SUN juga bunganya paling tinggi di dunia dan amat menguras pajak masyarakat," katanya.

Sementara itu, Dr. Aviliani – Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) menyoroti perubahan perkembangan perbankan saat ini.