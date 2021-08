BI Jabar dan ISEI Meluncurkan REF, Usung Dua Agenda Solutif Kemajuan Ekonomi

PIKIRAN RAKYAT - Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat (Jabar) bersama Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Bandung Koordinator (Jabar) meluncurkan Regional Economist Forum (REF) Jabar, Senin, 23 Agustus 2021.

REF merupakan wadah sinergi dan kolaborasi pentahelix untuk melahirkan pemikiran solutif bagi kemajuan ekonomi Jabar, sekaligus kontribusi Jabar bagi Indonesia.

Peluncuran forum tersebut dilaksanakan bersamaan dengan penyelenggaraan “Kick Off West Java Economic Society (WJES) tahun 2021 & Road to Kongres ISEI XXI”.

Tahun kedua WJES mengangkat tema “Menguak Potensi Ekonomi, Mendorong Akselerasi Investasi dan Digitalisasi Guna Memajukan Inklusivitas Ekonomi Jawa Barat”.

Selain peluncuran REF juga dilaksanakan Pernyataan Komitmen Kampus Mendukung Digitalisasi, serta webinar Economic Policy Forum, yang menghadirkan pembicara Senior Vice President Public Policy and Government Relations Go to Finance Anita Sukarman, Deputy President Director BCA Armand W. Hartono, Kepala Pusat Inovasi Kota dan Komunitas Cerdas ITB, Prof. Dr. Ir. Suhono Harso Supangkat, M.Eng, dan Kepala BI Institute sekaligus Sekretaris Umum ISEI Dr. Solikin M. Juhro, dan Deputi Gubernur Bank Indonesia Dody Budi Waluyo sebagai pembicara kunci.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Barat Herawanto mengatakan WJES merupakan wadah untuk berkontribusi dalam rangka mendorong kemajuan perekonomian Jabar.

Kontribusi tersebut dilakukan melalui dua agenda.

Pertama memberikan berbagai advisory dan rekomendasi kebijakan aplikatif kepada pemerintah daerah dan stakeholders utama lainnya.

