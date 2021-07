Segera Cek, Dana KJP Plus Tahap 1 Bulan Juli 2021 Sudah Cair

PIKIRAN RAKYAT - Kabar gembira bagi warga DKI Jakarta, terutama penerima dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus untuk siswa SD hingga SMA dan SMK bulan Juli 2021 telah dicairkan ke rekening penerima manfaat.

Pencairan KJP Plus tahap 1 telah digelar sejak tanggal 16 Juli 2021 dengan menyalurkan untuk tingkat SD hingga SMA secara bertahap.

Hal itu disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi (Disdik) DKI Jakarta melalui akun Twitternya pada 16 Juli 2021.

"Pengumuman bagi kamu penerima KJP Plus Tahap I Tahun 2021

"Ada info penting yang harus banget kamu ketahui nih, yaitu pencairan dana KJP Plus Tahap I tahun 2021 akan dilaksanakan mulai hari ini tanggal 16 Juli 2021 untuk tingkat SD Sederajat," demikian bunyi akun Twitter @upt.p4op, seperti dilihat Pikiran-rakyat.com pada Sabtu, 24 Juli 2021.

Sejak pandemi, pemerintah DKI Jakarta memutuskan untuk mencairkan KJP Plus per bulan. Jumlah nominal yang akan cair per bulan berbeda-beda berdasarkan jenjang yakni:

1. Jenjang SD/SDLB/MI - Rp250.000

2. Jenjang SMP/SMPLB/MTs - Rp300.000

3. Jenjang SMA/SMALB/MA - Rp420.000

4. Jenjang SMK - Rp450.000

Cara cek penerima KJP Plus 2021