Lighting Tower, Apa Fungsinya?

PIKIRAN RAKYAT - Harga Batubara Acuan yang terus menguat hingga menembus ke angka USD100,33 per ton pada bulan Juni 2021 atau naik USD10,59 per ton dibandingkan bulan Mei 2021, yaitu USD89,74 per ton. Harga tersebut merupakan yang tertinggi sejak bulan November 2018, yaitu USD97,90 per ton.

Dalam siaran pers yang dilansir Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama (KLIK) Kementerian ESDM Agung Pribadi, mengungkapkan bahwa tren kenaikan harga batubara dalam dua bulan terakhir ini utamanya didorong oleh peningkatan permintaan dari Tiongkok akibat periode musim hujan di negara tersebut, serta semakin tingginya harga domestik batubara setempat.

"Kenaikan permintaan (Tiongkok) untuk keperluan pembangkit listrik yang melampaui kapasitas pasokan batubara domestik," kata Agung di Jakarta melalui siaran pers awal Juni lalu.

Tingginya HBA ini memicu peningkatan aktivitas tambang batubara di Indonesia yang berefek pada meningkatnya kebutuhan akan peralatan penunjang pertambangan. Salah satunya adalah lighting tower atau menara lampu.

Menara lampu biasanya terdiri dari seperangkat penghasil daya berupa genset, lengkap dengan tangki bahan bakarnya. Kemudian dipadukan dengan menara hidrolik yang ketinggiannya bervariasi tergantung dari kebutuhan.

Untuk penerangan sendiri, jika dahulu biasanya menggukan bohlam dengan kapasitas besar, namun kini kebanyakan lighting tower memadukan genset dengan lampu hemat energi seperti lampu LED. Kebanyakan pabrikan membuat lampu ini disesuaikan dengan kebutuhan dari kondisi pertambangannya.

Kebanyakan tambang yang beroperasi di daerah terpencil, membuat keberadaan lighting tower ini sangat dibutuhkan. Sebab, lokasi tambang yang jauh dari jangkaun jaringan listrik, mengharuskan pasokan listrik yang independen dengan kemampuan pencahayaan yang tinggi. Oleh karena itu, syarat utama dari lighting tower ini harus mempunyai daya tahan terhadap segala cuaca dan mudah untuk dipindahkan sesuai dengan lokasi di mana aktivitas pertambangan pada malam hari dilakukan.