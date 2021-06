Keren! BRI Raih 3 Penghargaan Bergengsi Asiamoney

PIKIRAN RAKYAT – Kinerja cemerlang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) kembali mendapat atensi positif dari Asiamoney. Berdasarkan publikasi resmi dari Asiamoney pada Selasa 16 Juni 2021, BRI mendapatkan 3 penghargaan berbeda dari 5 kategori Asia Private Banking Award. Penghargaan tersebut antara lain Best for HNW in Indonesia 2021, Best for Wealth Transfer/Succession Planning in Indonesia 2021, dan Best Domestic Private Bank in Indonesia 2021.

Asiamoney menilai, terlepas dari dampak pandemi yang bergejolak kinerja bisnis wealth management BRI mencatatkan pertumbuhan keuangan yang solid di sepanjang tahun 2020. BRI mencatat peningkatan Fee Based Income Wealth Management sebesar 28% tahun lalu, sementara untuk total aset yang dikelola terus meningkat selama satu dekade menjadi hampir US$9 miliar, atau lebih dari 13% YoY.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan, penghargaan dari Asiamoney akan menjadi motivasi lebih bagi pihaknya dalam meningkatkan layanan wealth management bagi masyarakat ke depan. Penghargaan yang diraih membuktikan bank pelat merah tersebut tak hanya jago bermain di ranah UMKM melainkan di segmen HNWI (High Networth Individual) sebagai konsultan pengelolaan kekayaan, yang lebih dari sekedar penyedia produk perbankan juga penggerak one stop financial solution untuk beragam kebutuhan nasabah.

Penghargaan-penghargaan yang diraih BRI dari Asiamoney tahun ini tak terlepas dari kinerja consumer banking yang cemerlang. Bisnis wealth management dibentuk sebagai salah satu visi perseroan untuk memberikan layanan konsultasi yang komprehensif bagi klien dalam melindungi dan mengembangkan kekayaan mereka.

“Fokus segmen yang dilayani mewakili ambisi dan status kami sebagai yang terbesar di Asia Tenggara. Kami melayani pelanggan dari awal perjalanan kekayaan mereka,” ujar Handayani menegaskan.

Adapun layanan yang diberikan dengan menawarkan produk investasi dan bancassurance untuk berbagai segmen bisnis antara lain mikro, ritel, prioritas & private. Khusus layanan private banking asset under management diatas Rp 15 miliar. Untuk melayani nasabah tersebut, bisnis Wealth Management BRI didukung oleh tiga pilar utama yang masing-masing memiliki peran berbeda.

Bisnis Bancassurance memberikan solusi atas kebutuhan nasabah akan perlindungan kekayaan. Bisnis investasi untuk mendukung nasabah dalam menumbuhkan dan mengakumulasi aset keuangan untuk mencapai tujuan klien. Bisnis penasihat keuangan untuk bertindak sebagai mitra dan memberikan perencanaan keuangan masa pension atau hari tua serta solusi keuangan terbaik di kelasnya bagi semua segmen pelanggan BRI.