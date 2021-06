BRI Raih Juara I dan Juara Favorit Lomba Berbalas Pantun Tingkat Nasional

PIKIRAN RAKYAT - Para pekerja BRI kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih juara 1 dan juara favorit untuk kategori milenial BUMN pada Lomba Berbalas Pantun Tingkat Nasional Tahun 2021.

Dua penghargaan tersebut disabet oleh Tim Pantun Kantor Cabang (KC) BRI Bengkulu pada kegiatan lomba yang diselenggarakan oleh Balai Pustaka bekerjasama dengan Kementerian BUMN. Keberhasilan yang diraih karyawan BRI (insan BRilian) ini membuktikan peran Perseroan dalam mendukung pengembangan talenta sumber daya manusia (SDM), seiring transformasi human capital guna mewujudkan visi BRI sebagai Home to The Best Talent.

Corporate Secretary BRI mengungkapkan rasa bangga dan apresiasi atas keberhasilan Tim Pantun KC BRI Bengkulu yang telah membawa nama BRI semakin harum di kancah nasional, dengan sukses meraih posisi membanggakan di Lomba Berbalas Pantun Tingkat Nasional.

“Tentu ini sangat membanggakan dan kami mengapresiasi keberhasilan Tim Pantun KC Bengkulu, apalagi prestasi ini diraih dalam suasana pandemi Covid-19. Ini menjadi bukti bahwa BRI mengakomodir talenta untuk meningkatkan kapabilitasnya dan kami terus berupaya mencetak talenta terbaik dari insan BRilian, sejalan transformasi perusahaan,” ujar Aestika dalam pertemuan dengan Tim Pantun KC BRI Bengkulu.

Menurut Aestika, talenta hebat tidak muncul secara tiba-tiba, namun dapat terbentuk secara sistematis dan dibentuk secara terus menerus. Adapun BRI melakukan gerakan transformasi human capital berdasarkan 3 pilar yakni people, culture dan organization.

Selain itu, prestasi yang diraih KC BRI Bengkulu ini juga membuktikan bahwa pandemi tidak menyurutkan maupun menghentikan kreativitas dari insan BRILiaN.

Berhasil mengungguli peserta dari perusahaan-perusahaan BUMN di Tanah Air, Tim Pantun KC BRI Bengkulu berhasil memenangkan Juara 1. Adapun juara 2 diraih tim pantun Sinergi Pekanbaru PLN dan juara 3 tim pantun KARSA Telkom.