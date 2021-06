Pengakuan Ustaz Yusuf Mansur Bayar Pajak Rp100-200 Juta per Hari: Itu Belum dari Usaha yang Lain

PIKIRAN RAKYAT - Pendakwah kondang, Ustaz Yusuf Mansur mengaku dirinya membayar pajak sebesar Rp100-200 juta per hari melalui usaha-usaha kulinernya.

Dalam video di akun Twitternya, Yusuf Mansur menyebutkan dia memiliki usaha di bidang kuliner.

"Dari divisi kuliner, saya di sini sih ibarat rumput saya lebih lagi di bawah rumput . Posisi saya, status di bawah rumput.," kata Yusuf Mansur, Rabu, 9 Juni 2021.

Namun, ustaz milineal itu berterima kasih kepada pelanggan hingga akhirnya bisa menyumbang lewat pajak.

"Terima kasih juga nih buat para pelanggan, gara-gara kawan-kawan makan di sini, kurang lebih bisa bayar pajak kurang lebih Rp100 sampai 200 juta per hari, itu baru kuliner belum unit usaha lain," kata Yusuf Mansur.

makasih atas semua jasa pelanggan buat bangsa dan negara... 100-200jt dari pajak resto, tiap hari. belom lagi dari group semua group kalo ditotal, dan ekosistemnya... luar biasa. ayo kwn2... berbuat, berbuat, berbuat. insyaaAllah semua bisa jadi bagian solusi negeri ini. pic.twitter.com/HsmYyuZS2w June 9, 2021

Penjelasan Yusuf Mansur soal besaran pajaknya itu ditanggapi warganet.

Salah satu balasan pengguna Twitter menyebutkan itung-itungan pajak PPN 10 persen dari Rp200 juta.

"Beneran ini pak Ustad?

200 jt itu pajak ppn 10% kan.

Dimasa pandemik begini bisa dapat 10% nya 200 jt per hari.

Kita ambil omset aja dah..

2 M per hari. 60 M per bulan.

Per porsi estimasi 20 rb.

Berarti laku 100.000 porsi perhari.

Buma 12 jam. Per jam 8.300 orang," tulis balasan salah satu pengguna Twitter.

