BRI Agro Kolaborasi dengan eFishery Fasilitasi Layanan Perbankan untuk Budidaya Perikanan

PIKIRAN RAKYAT - Dalam rangka menunjang pertumbuhan ekosistem digital sektor keuangan dan perbankan, BRI Agro menandatangani Nota Kesepahaman dengan salah satu perusahaan teknologi yang sedang berkembang di Indonesia yaitu eFishery (PT. Multidaya Teknologi Nusantara) 3 Juni 2021.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilaksanakan secara virtual dan ditandatangani oleh Sigit Murtiyoso selaku Direktur Retail Agri & Pendanaan BRI Agro dan Gibran Huzaifah selaku CEO eFishery. Penandatanganan ini juga dihadiri oleh Kaspar Situmorang selaku Direktur Utama BRI Agro, Bhimo Wikan Hantoro selaku Direktur Digital Bisnis BRI Agro.

Kerja sama antara BRI Agro dengan eFishery menjadi salah satu langkah strategis BRI Agro sebagai House Of Fintech and Home of Gig Economy untuk memperluas akses permodalan, khususnya kepada masyarakat dari berbagai sektor bisnis.

“Tujuan kami sebagai House of Fintech and Home for Gig Economy, karena kami ingin melayani pekerja sektor informal atau yang disebut Gig Economy Workers termasuk UMKM. Caranya adalah kolaborasi dengan Fintech untuk dapat menghasilkan data yang akurat” ungkap Sigit Sigit Murtiyoso Direktur Retail Agri & Pendanaan BRI Agro.

BRI Agro terus memperluas jangkauan kerja sama dengan fintech dan pekerja sektor UMKM lainnya termasuk pembudidaya ikan eFishery. “Sejalan dengan strategi perusahaan untuk melakukan kerjasama partnership dengan Fintech, maka kami memilih platform fintech lending untuk mengembangkan bisnis selagi kami mempersiapkan model bisnis baru untuk menjadi digital attacker sesuai dengan aspirasi BRI Group,” ungkap Sigit.

Dalam kolaborasi ini, BRI Agro akan memperkuat fitur “Kabayan (Kasih, Bayar Nanti)” sebagai komponen utama dari layanan eFisheryFund. eFisheryFund, yang merupakan produk andalan eFishery, menghubungkan para pembudidaya secara langsung dengan institusi keuangan termasuk berbagai perusahaan fintech.

Kabayan, salah satu fitur dalam layanan eFisheryFund, dapat dimanfaatkan para pembudidaya untuk melakukan pembelian beragam keperluan budidaya atau produk-produk eFishery seperti eFisheryFeeder dan pakan ikan dengan berbagai merek melalui layanan eFisheryFeed dengan sistem tenor.