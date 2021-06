Menko Airlangga Hartarto Bangga Inggris Akui Komitmen Indonesia dalam Menerapkan Pertanian Berkelanjutan

Menko Perekonomian RI, Airlangga Hartarto menerima kunjungan dari Alok Sharma, President Designate of the United Kingdom untuk COP26 (Climate Change Conference of the Parties). Pertemuan digelar Selasa 1 Juni 2021 di Jakarta. Dalam pertemuan itu hadir HMA Owen Jenkins, UK Ambassador to Indonesia and Timor Leste,dan Ken O’Flaherty, COP26 Regional Ambassador for Asia-Pacific and South Asia. /Dok. Kemenko Perekonomian