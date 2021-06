BRI Dinobatkan Sebagai Best Overall di Bidang Tata Kelola Perusahaan dari IICD

PIKIRAN RAKYAT - BRI selalu berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini dilakukan untuk mendukung upaya perusahaan mewujudkan harapan pemegang saham dan pemangku kepentingan keberlanjutan perusahaan kedepannya.



Komitmen ini merupakan salah satu kekuatan BRI sebagai salah satu perbankan terdepan di Indonesia dan menjadi pilihan utama nasabah.



Atas kerja keras BRI dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik tersebut, Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD) memberikan penghargaan untuk kategori Best Overall dalam seremoni acara The 12th Corporate Governance Award 2021. Acara ini diselenggarakan di Jakarta, Senin 31 Mei 2021.

Hadir menerima penghargaan pada acara tersebut Direktur Kepatuhan BRI A. Solichin Lutfiyanto.

“Penghargaan ini merupakan apresiasi atas kerja keras BRI dalam membangun tata kelola perusahaan. Tentunya hal ini menjadi pemacu semangat bagi kami untuk terus menjaga dan meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik sehingga BRI mampu menjaga kepercayaan nasabah dan menjadi lembaga perbankan terdepan di Indonesia” ujar Solichin.

Selanjutnya melalui penghargaan ini, BRI membuktikan bahwa dalam setiap aktivitas bisnisnya, perseroan selalu menjunjung tinggi asas transparansi dan akuntabilitas.

Dengan demikian, BRI dapat terus memberikan kontribusi dan torehan prestasi lainnya sebagai salah satu perbankan besar di Indonesia. Dalam acara penghargaan ini turut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Periode 2009-2014 Boediono, Menteri Komunikasi dan Informatika Periode 2014-2019 Rudiantara, dan Chairman IICD Sigit Pramono.***