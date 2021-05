Tax Amnesty Jilid II Masuk Prolegnas DPR 2021, INDEF: Rawan Pencucian Uang Lintas Negara

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah berencana melaksanakan program pengampunan pajak atau tax amnesty jilid II.

Namun, rencana tersebut berpotensi menimbulkan sejumlah persoalan baru.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menilai pemberian tax amnesty rawan digunakan untuk pencucian uang lintas negara.

"Atas nama pengampunan pajak perusahaan yang melakukan kejahatan keuangan bisa memasukkan uang ke Indonesia," kata Bhima seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari Anadolu Agency.

Apalagi menurutnya, kepercayaan pembayar pajak bisa turun lantaran tax amnesty seharusnya diberikan sekali, sesuai janji pemerintah tahun 2016.

Dirinya menuturkan dengan adanya tax amnesty jilid ke II, psikologi pembayar pajak pastinya akan menunggu tax amnesty jilid berikutnya.

Menurutnya, hal ini akan menjadi blunder terhadap penerimaan negara.

"Ya buat apa patuh pajak, pasti ada tax amnesty berikutnya," ujar Bhima.

