Tak Terhalang Pandemi, BRI Gelar Halalbihalal Virtual Bersama 125 Ribu Karyawan

PIKIRAN RAKYAT – Kondisi pandemi Covid-19 telah berlangsung melewati dua kali Idul Fitri, dalam situasi sulit seperti ini BRI pun melakukan halalbihalal dengan seluruh pekerjanya yang berjumlah lebih dari 125 ribu orang secara daring atau virtual pada Kamis 20 Mei 2021. Mengangkat tema “Sapa BRI, Silahturahmi Antara Pekerja BRI”, acara halalbihalal dilaksanakan di Aula Gedung BRI dengan dihadiri seluruh Dewan Komisaris, Direksi, dan jajaran SEVP serta karyawan BRI secara virtual.

“Memang sudah hampir 2 tahun kita menghadapi masalah ini, namun sesulit apapun tantangannya, kita hadapi memang barang tentu butuh kerja yang luar biasa. Tapi kerja yang luar biasa itu kalau didasari ketulusan, keikhlasan insya allah itu tidak akan menyakitkan, justru akan terasa mudah”, ungkap Direktur Utama BRI Sunarso kepada pekerjanya.

Pada acara tersebut, BRI menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya sebagai agent of development secara seimbang dan berkelanjutan. Sehingga kehadiran BRI dapat senantiasa memberi makna bagi Indonesia.

Menurut Sunarso, sebagai keluarga Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BRI harus mampu meng-create value, baik economic value dan social value. “Kami ditugasi untuk menciptakan dua-duanya. Jadi menciptakan economic value sekaligus juga create social value. Jadi kita semua disini berlomba-lomba untuk memberikan kontribusi yang terbaik dengan kerja sungguh-sungguh, dengan ketulusan dan keikhlasan, apapun hasilnya itu juga untuk kita semua dan juga untuk masyarakat,” ujar Sunarso.

Dengan tugas untuk menghadirkan fungsi sosial dan fungsi ekonomi tersebut, lanjut Sunarso, fokus BRI saat ini adalah menyelamatkan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), membangkitkan kembali UMKM, mengingat sektor ini yang paling terdampak dari krisis akibat pandemi Covid-19.

“Karena sesungguhnya membangkitkan kembali UMKM itu sama dengan menyelamatkan BRI sendiri dan sama dengan membantu memulihkan ekonomi nasional. Jadi fokus kita penyelamatan UMKM,” tukasnya.

BRI sebagai entitas bisnis, terus berupaya menjalankan fungsi ekonomi dan sosialnya secara kontinu, terutama saat ini dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional yang tengah dijalankan oleh Pemerintah. Untuk mewujudkan hal tersebut tentu membutuhkan dukungan dan kerja keras dari seluruh pekerja BRI, insan BRILiaN.