Penduduk Miskin Jadi 27,5 Juta, Korporasi Didorong Tingkatkan CSR

PIKIRAN RAKYAT - Di masa pandemi Covid-19 ini, jumlah masyarakat terdampak membutuhkan bantuan segera agar tidak jatuh semakin dalam. Salah satunya melalui program Corporate Social Responsibility atau Tanggung Jawab Sosial (CSR) akan sangat membantu meringankan permasalahan masyarakat.

"Oleh karena itu, perusahaan dan lembaga harus berlomba memberikan program CSR yang memiliki dampak besar kepada masyarakat dan lingkungannya," kata Founder & CEO Iconomics Bram S. Putro dalam keterangan, di Jakarta, Minggu 9 Mei 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia saat ini mencapai 27,55 juta orang (survei September 2020). Jumlah ini berarti meningkat 2,76 juta orang dibandingkan dengan posisi September 2019 yang mencapai 24,97 juta orang.

Kepala BPS Suhariyanto menjelaskan, beberapa faktor yang menyebabkan peningkatan jumlah kemiskinan yakni penurunan pendapatan yang dialami oleh hampir seluruh lapisan masyarakat. BPS mencatat kenaikan angka kemiskinan pertama dalam tiga tahun terakhir akibat virus corona.

Mereka yang masuk kategori miskin - berdasarkan data BPS - adalah yang pengeluarannya di bawah Rp460 ribu per orang atau Rp2,2 juta per keluarga per bulan

Menurut Bram, lembaga pemerintah, BUMN, swasta harus menjadi contoh pelaksanaan program CSR. "Perusahaan tidak hanya hadir untuk mencari profit dan imbal hasil untuk para pemegang saham. Perusahaan juga harus memiliki kebermanfaatan lainnya kepada masyarakat hingga lingkungan," katanya.

Saat membuka “Indonesia CSR Brand Equity Awards 2021”, dia menyebut, bagaimana pun keberadaan perusahaan di dunia ini akan melahirkan eksternalitas dari aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Oleh karena itu, perusahaan harus secara sukarela memberikan ”kompensasi” kepada semua stakeholder.

Perusahaan biasanya mewujudkannya dalam program-program tanggung jawab perusahaan (CSR). Adanya CSR yang digelar oleh para perusahaan tidak hanya memberikan kebermanfaatan sosial hingga lingkungan, tapi juga akan memberikan dampak positif pada citra perusahaan.