Utang Indonesia Diperkirakan Kembali Membengkak Akhir 2021

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom Awalil Rizky memperkirakan utang pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan kembali membengkak di akhir tahun 2021.

Pasalnya, utang di era Jokowi telah menembus angka Rp6.074,56 triliun per akhir tahun 2021.

Selain itu, berdasarkan data dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada Januari 2021, utang pemerintah Indonesia berada 36,68 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).

Awali menambahkan, jika kurs rupiah stabil hingga akhir tahun, utang Presiden Jokowi bisa menembus angka Rp7.252 triliun.

“Rasio utang pemerintah akan 44 persen dari PDB pada akhir tahun nanti,” kata Awalil Rizky yang dikutip dari akun Twitter pribadinya @AwalilRizky, Selasa 4 Mei 2021.

Melihat utang pemerintah yang mengkhawatirkan, Awali memita pemerintahan Jokowi waspada dan berhati-hati.

Sebelumnya, Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus hingga 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021, atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS).

Menanggapi membengkaknya utang luar negeri ini, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan pihaknya sudah sering menyoroti dan juga mengingatkan pemerintah terkait utang yang makin membengkak.