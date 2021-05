Indonesia Hadapi ‘Bom Waktu’, Pemerintah Terancam Kesulitan Mengendalikan Laju Utang Luar Negeri

PIKIRAN RAKYAT - Pertumbuhan ekonomi yang tak stabil bahkan menurun berdampak pada utang negara yang kian meroket.

Bank Indonesia (BI) mencatat utang luar negeri (ULN) Indonesia tembus hingga 422,6 dollar AS miliar per akhir Februari 2021, atau setara Rp6.164,46 triliun (kurs Rp14.587 per dolar AS).

Dari hasil tersebut posisi itu pun naik 4 persen (yoy), dan lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 2,7 persen (yoy). Maka, angka itu menunjukkan utang luar negeri Indonesia semakin membengkak.

Menanggapi membengkaknya utang luar negeri ini, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyatakan pihaknya sudah sering menyoroti dan juga mengingatkan pemerintah terkait utang yang makin membengkak.

Anis menuturkan, jangankan mencapai pertumbuhan ekonomi 7 persen, pertumbuhan ekonomi pada masa normal saja maksimal hanya mampu mencapai angka 5,6 persen.

Begitu juga dengan kondisi seperti sekarang ini, imbas pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 1 tahun itu berpengaruh terhadap pertumbuhan yang malah minus.

“Kenyataan yang kita hadapi sekarang adalah defisit APBN melebar, utang melambung, tapi Pemerintah gagal membelanjakan utang,” tutur Anis.

Anis menyebut bahwa hal ini bisa terlihat dari adanya pelebaran defisit fiskal dari 2,2 persen di 2019 menjadi 6,3 persen di tahun 2020. Maka diperkirakan masih akan defisit sebesar 5,7 persen di tahun 2021.

