Pandemi Covid-19, Masyarakat Disebut Makin Rajin Menabung di Bank

PIKIRAN RAKYAT - Aktivitas menabung disebut menunjukkan peningkatan di tengah pandemi Covid-19 ini.

PT Bank UOB Indonesia (UOB Indonesia) mencatat adanya peningkatan saldo giro dan tabungan sebesar 19 persen antara tahun 2019 sampai 2020.

Seiring program vaksinasi Covid-19 pada tahun 2021, kepercayaan masyarakat terhadap bank juga dinilai akan semakin meningkat.

Head of Personal Financial Services and Digital Bank UOB Indonesia Khoo Chock Seang menyatakan, kepercayaan konsumen Indonesia secara bertahap kian meningkat seiring dengan peluncuran program vaksinasi Covid-19 di Tanah Air.

Oleh karena itu, daya beli masyarakat dipercayanya akan meningkat seiring dengan kebutuhan menabung untuk menjaga dari kondisi tak terduga.

Menurutnya, dalam rangka membantu nasabah menyeimbangkan gaya hidup dan kebutuhan finansial mereka, UOB Indonesia menawarkan berbagai solusi perbankan dan investasi untuk membantu menumbuhkan tingkat kekayaan mereka.

"Program Kejutan Simpanan yang mencatatan kesuksesan tahun lalu adalah salah satu upaya kami untuk memungkinkan nasabah menabung dan berbelanja dengan lebih bijak," katanya, Selasa 4 Mei 2021.

Ia menyebut, UOB Indonesia telah meluncurkan sebuah program banking rewards bertajuk Kejutan Simpanan 2.0 pada tahun ini.