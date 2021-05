Beri Sambutan di Webinar OK OCE, Sandiaga Uno Tekankan Pentingnya HAKI bagi UMKM

PIKIRAN RAKYAT - Kesadaran pelaku usaha UMKM masih rendah mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI).

Padahal HAKI dapat menjadi aset tidak berwujud yang bernilai.

Pelaku UMKM masih kurang aware dalam melindungi inovasi dan kreatifitasnya.

Baca Juga: Masih Banyak yang Abai Prokes, Jokowi: Jangan Merasa Sudah Aman

Kekayaan intelektual adalah intangible asset baik itu hak cipta, merek, indikasi geografis, rahasia dagang maupun desain.

Hal ini penting untuk daya saing UMKM. Kekuatan UMKM bukan pada kekuatan modal tapi kreativitas.

"Saya melihat HAKI dapat memberikan perlindungan hukum. Kita bisa melihat OK OCE dapat membantu dalam hal ini, karena pilar ini ada di tahap ke empat dalam kurikulum OK OCE yakni, perizinan," kata Sandi dalam Webinar bertemakan Peran Ekonomi Kreatif Bangkitkan Pelaku UMKM bersama OK OCE, Minggu, 2 Mei 2021.

Baca Juga: Pencarian Korban Berlanjut, Tujuh Orang Diduga Masih Tertimbun Longsor di Tapanuli Selatan

Sandi menjelaskan ekonomi kreatif yang sudah ada undang-undangnya di tahun 2019 ditemukan satu definisi tentang perwujudan nilai tambah dan intelektual yang bersumber dari kreatifitas manusia.

Menurutnya, OK OCE harus fokus menciptakan produk yang memiliki HAKI.