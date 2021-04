Tak Ingin Kalah Saing, Sandiaga Uno Ajak Masyarakat Belanja Brand Lokal

PIKIRAN RAKYAT – Maraknya barang-barang luar negeri yang beredar di Tanah Air, tak sedikit membuat produsen lokal khawatir.

Tak jarang produsen lokal mengeluhkan tingginya minat masyarakat akan konsumsi barang luar negeri, membuat barang-barang lokal tersisihkan, padahal barang dalam negeri juga memiliki kualitas tinggi.

Menjawab keresahan produsen lokal, Sandiaga Salahuddin Uno selaku Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) mengajak masyarakat menyukseskan Hari Belanja Brand Lokal (HBBL) 2021 yang jatuh pada 5 Mei 2021.

Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers virtual HBBL 2021 yang bertajuk "Building a Supportive Ecosystem for Local Brands to Scale Up", Kamis, 15 April 2021.

Sandiaga Uno mengungkapkan adanya pandemi Covid-19, memperlihatkan betapa gigihnya masyarakat Indonesia, terutama pelaku ekonomi kreatif untuk berkolaborasi, beradaptasi, dan berinovasi.

Karena pandemi Covid-19 ini juga memperlihatkan betapa kuatnya potensi pasar dalam negeri di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

"Saya mendukung penuh berbagai inisiatif yang dapat memajukan brand lokal untuk terus berkembang dan menguatkan satu sama lain. Dengan terus mengedepankan strategi inovasi dan kolaborasi," ujar Sandiaga Uno.

