Komitmen BRI Membangun Negeri Tak Terhalang Pandemi

PIKIRAN RAKYAT - Pembangunan berkelanjutan (sustainable development) menjadi salah satu hal yang wajib dilakukan seluruh perusahaan, demi menjaga kesinambungan kinerja pelaku bisnis dengan kondisi lingkungan serta kesejahteraan masyarakat.



Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk mewujudkan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan, di antaranya yakni mengalokasikan dana dan program-program corporate social responsibility (CSR).

Dalam menjalani perannya sebagai perusahaan BUMN selama ini, Bank BRI, berkomitmen untuk selalu memerhatikan dan mewujudkan penerapan nilai-nilai pembangunan berkelanjutan.

Salah satu caranya yakni melalui pelaksanaan program BRI Peduli, yang alokasi dananya selalu meningkat dari tahun ke tahun.



Direktur Utama BRI Sunarso mengungkapkan bahwa di masa mendatang kondisi perekonomian diprediksi akan semakin dinamis. Untuk itu BRI memperkuat landasan kinerja perusahaan dengan melaksanakan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan. “Sebagai salah satu ‘First Mover on Sustainable Finance’, BRI telah mengimplementasikan secara bertahap strategi keberlanjutan yang diharapkan dapat berdampak positif dalam mendorong percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia,” ujar Sunarso.

BRI menurut Sunarso, bertujuan menciptakan value kepada shareholder dalam bentuk kinerja keuangan yang baik dan berkelanjutan, memberikan layanan kepada nasabah diatas ekspektasi dan menyediakan tempat kerja yang kondusif untuk menumbuhkembangkan karir sesuai potensi karyawan. Dan bagi masyarakat BRI bertekad membawa CSR BRI Peduli melalui program 3P (pro planet, pro profit dan pro people). “Ini sesuai dengan komitmen kami bahwa kehadiran BRI dapat menciptakan value dan men-deliver value untuk masyarakat secara luas,” tambah Sunarso.

Sunarso menegaskan pada masa krisis akibat pandemi Covid-19, BRI mengedepankan upaya penyelamatan UMKM nasional ketimbang mengejar laba, dan meyakini program vaksinasi yang sedang dijalankan Pemerintah akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi.

PROGRAM BRI peduli.

“Saat ini proses pemulihan ekonomi tengah dilakukan Pemerintah melalui berbagai kebijakan seperti vaksinasi, perpanjangan penyaluran stimulus PEN dan bansos tunai bagi masyarakat. BRI akan selalu siap untuk mendukung UMKM kembali bangkit dan mendorong pemulihan ekonomi melalui berbagai inisiatif perusahaan, termasuk melalui program CSR BRI,” paparnya.

Sepanjang 2020, dana program CSR BRI Peduli yang disalurkan perusahaan mencapai Rp264 miliar. Jumlah ini naik dibanding nilai program setahun sebelumnya yang mencapai Rp226 miliar.



Anggaran tersebut dialokasikan perusahaan untuk eksekusi program dan bantuan di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan/renovasi infrastruktur, rumah ibadah, pemeliharaan kelestarian ekosistem laut dan lingkungan, serta membantu korban bencana.