Di Akhir Jabatan, Jokowi Diprediksi Wariskan Utang Rp10.000 Triliun

PIKIRAN RAKYAT - Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Didik J. Rachbini memprediksi di akhir masa jabatan, Presiden Joko Widodo akan mewariskan utang hingga mencapai Rp10.000 triliun.

Besaran utang tersebut disebutkan berasal dari utang pemerintah dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Alasan tersebut dibuat karena hingga Februari 2021 pemerintah telah mencatatkan utang sebesar Rp6.361 triliun.

Dan BUMN mencatatkan utang Rp2.140 triliun per kuartal III 2020 lalu. Sehingga, total utang Indonesia hingga sekarang adalah Rp8.501 triliun.

"Ini belum selesai pemerintahannya, kalau sudah selesai diperkirakan menjadi Rp10.000 triliun utang di APBN," ujarnya

Didik menjelaskan, tren utang mengalami peningkatan selama masa kepemimpinan Jokowi.

Ia kemudian membandingkan utang di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).