Wapres Ma'ruf Amin Harap Indonesia Jadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia

PIKIRAN RAKYAT - Ikatan Alumni Kenotariatan (Ikano) Universitas Padjajaran‎ bekerjasama dengan Fakultas Hukum Unpad mengadakan webinar nasional. Webinar ini bertema 'Branding Ekonomi Syariah Indonesia Menuju Pusat Ekonomi Syariah Dunia'.

Pada kesempatan webinar tersebut hadir keynote speaker Wakil Presiden RI K.H Ma'ruf Amin. Menurut Ma'ruf sangat mungkin Indonesia menjadi pusat ekonomi syariah di Indonesia dengan berbagai ‎potensi yang ada terutama dari jumlah muslimnya.

"Potensi lainnya adalah dengan pengembangan industri halal baik di bidang kuliner, fesyen, halal healthcre dan biro perjalanan haji dan umrah," katanya dalam webinar yang diikuti oleh 1200 peserta tersebut.

Menurut Ma'ruf penduduk Muslim di dunia diperkirakan akan mencapai 2.2 miliar orang pada 2030 mendatang. Maka hal ini akan berpengaruh banyak pada produk dan jasa berlabel halal. "Jumlah produk dan jasa halal dipastikan akan meningkat," ucapnya.

Hanya saja ada beberapa tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah ini. Di antaranya adanya pelaksanaan konsep syariah di Indonesia yang beririsan dengan hukum positif lain.‎

"Ekonomi dan keuangan syariah juga membutuhkan ekosistem pendukung lainnya. Ini dikarenakan ekonomi syariah merupakan salah satu pilar ekonomi nasional pula. Bahkan menjadi bagian dari hukum positif di Indonesia," ucapnya.

Ketua Ikano Unpad Dr Ranti Fauza Mayana SH, menyatakan berdasarkan 'The State of The Global Islamic Economy Report' 2018/2019, gaya hidup halal berbasis syariah mencapai 2,1 triliun dolar pada tahun 2017. Bahkan diperkirakan akan mencapai 3 triliun dolar pada 2023 mendatang.