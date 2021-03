Haru Koesmahargyo Resmi Jadi Direktur Utama Bank BTN, Optimistis Capai Target Bisnis Tahun 2021

PIKIRAN RAKYAT - Haru Koesmahargyo secara resmi telah ditunjuk untuk menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN.

Keputusan untuk mengangkat Haru Koesmahargyo sebagai Direktur Utama Bank BTN tertuang dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Bank BTN.

Usai ditunjuknya Haru Koesmahargyo, Bank BTN optimistis target di tahun 2021 ini akan tercapai dengan didukung Jajaran Direksi yang telah ditetapkan dalam RUPST itu.

Pada tahun 2021 ini, Bank BTN menargetkan laba bersih yang akan berusaha dicapai di angka Rp2,5 triliun sampai Rp2,8 triliun.

Baca Juga: Dokter di Inggris Ungkap Fakta Baru Soal Long Covid, Sebut Dapat Diobati dengan Terapi

Baca Juga: Disebut Lempar Batu Sembunyi Tangan, Hakim Vonis Irjen Napoleon Bonaparte 4 Tahun Penjara

Ari Kurniaman selaku Corporate Secretary Bank BTN menyatakan dengan didukung manajemen yang solid maka pihaknya optimistis dapat mencapai target bisnis tahun 2021.

“Kami juga tetap optimistis mampu meraih posisi sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025 didukung infrastruktur perumahan yang kuat dan inovasi yang terus kami lakukan sehingga dapat memberikan kesempatan bagi masyarakat Indonesia memiliki hunian yang terjangkau dengan mudah,” kata Ari di Jakarta dalam keterangan resmi yang diterima Pikiran-Rakyat.com Rabu 10 Maret 2021.

Beberapa target kinerja keuangan yang juga ditetapkan Bank BTN di tahun kerbau logam ini yakni kredit dan pembiayaan dibidik naik sebesar 7%-9%. Dana Pihak Ketiga pun ditargetkan berada dalam pertumbuhan yang sejajar dengan kredit atau di kisaran 7%-9%.

Sementara itu, dalam RUPST tersebut juga disepakati penunjukkan jajaran pengurus baru manajemen perseroan.