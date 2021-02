Pengundian BritAma FSTVL Hadirkan Pesta Hiburan dan Pesta Hadiah

PIKIRAN RAKYAT - Pengundian BritAma FSTVL periode kedua kembali dilaksanakan, kali ini BRI menyelenggarakan pengundian secara virtual melalui platform digital yang ditayangkan melalui video.com pada 27 Februari 2021 pukul 19.00 WIB.



Program pengundian BritAma FSTVL ini merupakan apresiasi kepada nasabah setia Tabungan BRI BritAma dalam program BritAma FSTVL.

Direktur Konsumer BRI Handayani mengatakan bahwa program BritAma FSTVL ini merupakan rangkaian program undian yang dimulai dari pembukaan rekening bagi nasabah baru dan peningkatan saldo untuk mendapatkan poin yang diundi pada puncak acara penarikan undian hadiah BritAma FSTVL.

Program BritAma FSTVL ini telah dimulai pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Januari 2021. Pengundian hadiah periode kedua kali ini mengundi berbagai hadiah impian mulai dari Samsung Galaxy S 20 Ultra Cosmic, Honda Scoopy Sporty, Toyota New Calya 1.2 G A/T, Toyota Rush 1.5 G A/T, dan Grand Prize Toyota Vellfire 2.5 G A/T.

Acara pengundian yang diadakan melalui platform digital ini dimeriahkan dengan menghadirkan musisi-musisi papan atas tanah air, diantaranya Raisa, Judika, Tiara Andini, Arsy Widianto dan sejumlah artis pendukung lainnya yang ikut memeriahkan rangkaian acara.

“Kami berharap melalui rangkaian acara pengundian yang meriah ini dapat meningkatkan kesetiaan nasabah BRI, dan produk simpanan unggulan BRI, yakni Tabungan BRI BritAma dapat terus menjadi produk keuangan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memberikan kepuasan kepada nasabah,” tambah Handayani, Direktur Bisnis Konsumer BRI.

Sebagai tambahan informasi terkait acara pengundian ini, dapat diketahui dengan mengunjungi laman media sosial resmi BRI, yakni Instagram @bankbri_id dan menggunakan hashtag #BritAmaFSTVL atau melalui situs promo.bri.co.id untuk memperoleh informasi lebih detail terkait acara pengundian BritAma FSTVL periode 2. Tingkatkan saldo dan point anda, dan jadi pemenang BritAmaFSTVL!***