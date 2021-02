Pembatasan Pasokan Terus Berlanjut, Harga Minyak Dunia Hampir Sentuh 60 Dolar AS per Barel

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman April naik 50 sen atau 0,09 persen ke level 59,34 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Jumat, 5 Februari 2021 waktu setempat atau Sabtu, 6 Februari 2021 pagi WIB.

Harga tersebut merupakan level tertinggi sejak 20 Februari 2020.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret naik 62 sen atau 1,1 persen ke level 56,85 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Harga WTI saat ini juga menjadi yang tertinggi sejak 22 Januari 2020 lalu.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini didukung oleh pemulihan ekonomi di Amerika Serikat (AS).

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini juga didukung oleh berlanjutnya pembatasan pasokan oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) beserta sekutunya atau yang lebih dikenal dengan OPEC+.

Harga minyak didukung pasar saham AS yang mencapai rekor tertinggi di tengah tanda-tanda kemajuan menuju lebih banyak stimulus ekonomi.