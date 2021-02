Ekonomi AS Tunjukan Pemulihan hingga Pemangkasan Produksi oleh OPEC, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKTAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya, untuk pengiriman April naik 38 sen ke level 58,84 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Kamis, 4 Januari 2021 waktu setempat atau Jumat, 5 Februari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret naik 54 sen ke level 56,23 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini didukung oleh kondisi ekonomi AS yang mulai menunjukan pemulihan.

Selain itu, kenaikan harga minyak dunia juga didukung oleh adanya komitmen pemangkasan produksi oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC).

Menurut mitra di Again Capital, New York, John Kilduff data pabrik Amerika Serikat (AS) yang kuat dan membaiknya angka pengangguran membantu meningkatkan harga minyak.

"Itu membantu dan mengingat situasi yang lebih luas dengan OPEC+, saya berharap pasar ini akan semakin ketat," katanya seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

Departemen Perdagangan AS mengatakan pesanan pabrik Desember meningkat 1,1 persen setelah melonjak 1,3 persen pada November.