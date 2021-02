Persediaan Kian Turun, Harga Minyak Dunia Sentuh Level Tertingginya

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya, untuk pengiriman April naik 1,0 dolar AS atau 1,7 persen ke level 58,46 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada sesi perdagangan Rabu, 3 Februari 2021 waktu setempat atau Kamis, 4 Februari 2021 pagi WIB.

Harga tersebut merupakan yang tertinggi sejak 21 Februari 2020.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret naik 93 sen atau 1,7 persen ke level 55,69 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Harga WTI tersebut juga merupakan yang tertinggi sejak 22 Januari 2020.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini disebabkan oleh terus turunnya persediaan minyak mentah di sejumlah negara produsen.

Berdasarkan laporan badan energi milik Amerika Serikat (EIA), stok minyak mentah AS turun pekan lalu 475,7 juta barel.

Data tersebut merupakan stok terendah sejak Maret.