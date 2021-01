Dipicu Pembatasan Pasokan Arab Saudi, Harga Minyak Dunia Bervariasi

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya, untuk pengiriman Maret naik 35 sen ke level 55,88 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Jumat, 29 Januari 2021 waktu setempat atau Sabtu, 30 Januari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turun 14 sen ke level 52,20 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Bervariasinya harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini yakni akibat adanya dukungan dari pemotongan produksi dari Arab Saudi.

Namun di sisi lain, harga minyak dunia juga ditekan oleh lonjakan kasus varian baru virus corona atau Covid-19 serta lambatnya peluncuran vaksin.

"Pembatasan di sisi permintaan karena penguncian diimbangi oleh pengurangan pasokan yang cukup, di sisi lain ini mencegah harga jatuh atau naik ke tingkat signifikan," kata Analis Energi di Commerzbank Research, Carsten Fritsch seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

"Jumlah vaksinnya tidak ada," ujar Direktur Energi Berjangka, Bob Yawger.

Selain itu, Yawger mengatakan paket stimulus ekonomi Amerika Serikat (AS) diperkirakan tidak cukup cepat untuk mendukung pasar.