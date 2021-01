Lonjakan Covid-19 Global Pengaruhi Permintaan Bahan Bakar, Harga Minyak Dunia Bervariasi

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya, untuk pengiriman Maret turun 10 sen ke level 55,81 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Rabu, 27 Januari 2021 waktu setempat atau Kamis, 28 Januari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret ditutup naik 24 sen ke level 52,85 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Bervariasinya harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini dipengaruhi oleh lonjakan Covid-19 yang mempengaruhi turunnya permintaan bahan bakar.

Namun di sisi lain, harga minyak dunia juga didukung oleh penurunan pasokan yang dilakukan oleh Amerika Serikat, dan Arab Saudi.

Stok minyak mentah AS turun hampir 10 juta barel pekan lalu ke level terendah sejak Maret.

Data tersebut dinilai mengejutkan pasar yang tengah memperkirakan peningkatan stok moderat.

"Pasar diarahkan oleh penarikan minyak mentah yang signifikan karena industri penyulingan terus mengubah surplus minyak mentah menjadi produk-produk penyulingan," kata Presiden Lipow Oil Associates, Andrew Lipow seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.