Masuki Awal Pekan, IHSG dan Nilai Tukar Rupiah Dibuka Bervariasi

PIKIRAN RAKYAT - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Pada awal perdagangan sesi I Senin, 25 Januari 2021 pagi WIB, IHSG dibuka menguat 15,39 poin atau 0,24 persen ke level 6.322,52.

Sementara itu, kelompok saham unggulan atau indeks LQ45 naik 3,19 poin atau 0,32 persen ke level 994,77.

Baca Juga: Akui Izinkan DAS Barito untuk Aktivitas Pertambangan di Kalsel, ESDM: Hanya 14 Persen

"Secara sentimen, IHSG berpotensi mencoba rebound di awal pekan," kata Kepala Riset Reliance Sekuritas Lanjar Nafi seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

Investor mengevaluasi pandemi yang memburuk dan prospek stimulus serta menunggu hasil pertemuan kebijakan bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed pekan ini.

Selain itu, investor juga berharap Gubernur The Fed Jerome Powell akan memberikan jaminan setelah pertemuan kebijakan 120 miliar dolar AS untuk pembelian obligasi bulanan, tidak akan berkurang dalam waktu dekat.

Baca Juga: Resmi Jabat Ketua Umum MES 2021-2024, Erick Thohir: Ekonomi Syariah Tahan Gejolak dan Krisis

Sementara itu pada sesi yang sama, rupiah dibuka melemah.

Pada pukul 09.43 WIB, rupiah melemah 19 poin atau 0,14 persen ke level Rp14.054 per dolar AS dari posisi penutupan sebelumnya Rp14.035 per dolar AS.