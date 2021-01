Terseret Lonjakan Kasus Covid-19 di China, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Maret turun 69 sen atau 1,23 persen ke level 55,41 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Jumat, 22 Januari 2021 pagi waktu setempat atau Sabtu, 23 Januari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Maret turut turun 86 sen atau 1,62 persen ke level 52,27 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini dipicu oleh lonjakan kasus Covid-19 yang kembali terjadi di China.

Diketahui, China merupakan importir minyak terbesar di dunia.

Dengan kembali melonjaknya kasus Covid-19 di negeri tirai bambu itu, membuat kekhawatiran adanya turunnya permintaan bahan bakar.

Selain itu, harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini juga dipengaruhi oleh peningkatan persediaan di Amerika Serikat (AS).

Secara mengejutkan, persediaan minyak mentah AS naik 4,4 juta barel dalam seminggu terakhir.