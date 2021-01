Cadangan Minyak Bumi Indonesia Habis 9,5 Tahun Lagi, Menteri ESDM Blak-blakan Terkait Ketersediannya

PIKIRAN RAKYAT - Negara Indonesia terkenal dengan kekayaan sumber daya alam, kendati demikian Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengungkapkan bahwa cadangan minyak bumi di negeri ini bakal tersedia hingga 9,5 tahun ke depan.

Sementara itu, cadangan gas bumi menurut Menteri ESDM Arifin Tasrif bakal habis sekira 19,9 tahun lagi. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta.

"Umur cadangan minyak bumi diperkirakan akan habis 9,5 tahun dan minyak bumi akan habis sekitar 19,9 tahun,” kata Menteri ESDM Arifin Tasrif, Selasa 19 Januari 2021.

Baca Juga: Banyak Dicari, ASN Penyintas Covid-19 Diimbau Lakukan Donor Plasma Konvalesen, Wujud Sumbangsihnya

“Ini dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru dan tingkat produksi minyak bumi pada level 700 ribu bopd (barrel oil per day) dan gas sebesar 6 bscf (billions of standard cubic feet of gas),” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut, Arifin Tasrif menuturkan bahwa cadangan minyak bumi nasional sebesar 4,17 miliar barel dengan cadangan proven atau terbukti sebanyak 2,44 miliar barel.

“Cadangan minyak bumi kita ada kurang lebih 4,17 miliar barel, data yang proven 2,44 miliar barel,” kata Menteri ESDM menjelaskan.

Baca Juga: Sebut Longsor dan Banjir Bandang di Puncak Gara-Gara Hujan, Wabup Bogor: 24 Jam Diguyur Hujan

Sementara itu, Arifin Tasrif menerangkan bahwa cadangan gas bumi mencapai 62,4 triliun kaki kubik dengan cadangan terbukti 43,6 triliun kaki kubik.