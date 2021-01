350 Ribu UMKM telah Tergabung Dalam Ekosistem Digital BRI

PIKIRAN RAKYAT – Di tengah kondisi saat ini, perkembangan teknologi dan dunia digital yang begitu pesat memaksa pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) untuk cepat beradaptasi dengan mengubah model bisnis usaha mereka.

Terkait hal itu, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melalui Rumah BUMN (RB) terus berkomitmen untuk memberdayakan pelaku UMKM dengan memberikan literasi bisnis dan digital dalam rangka meningkatkan kapasitas maupun kapabilitas yang berorientasi kepada “go modern, go digital, go online, and go global”.

Sepanjang tahun 2020, tercatat sebanyak 350 ribu pelaku UMKM yang bernaung di 56 RB yang dikelola oleh BRI telah tergabung dalam ekosistem digital. Di sini, para pelaku UMKM tersebut diberikan pendampingan (workshop dan coaching) dengan harapan bukan hanya siap secara bisnis dan terpapar digitalisasi, tetapi juga naik kelas dan masuk ke pasar global.

Baca Juga: Bicara soal Disrupsi Pendidikan Indonesia, Rhenald Kasali: KIta Sedang Hadapi Perang Dunia Kelima

“Kami mendorong agar pelaku UMKM melek teknologi dan mampu menjadi teknopreneur sehingga dapat meningkatkan produktivitas mereka. Pelaku usaha juga mendapatkan pelatihan metode atau cara bagaimana memperluas akses pasar secara online melalui platform Indonesia Mall dan PADI UMKM,” ungkap Catur Budi Harto, Wakil Direktur Utama BRI.

Di Rumah BUMN, UMKM dikelompokkan berdasarkan kompetensinya agar pelatihan yang diberikan dapat lebih sesuai dengan kondisi masing-masing UMKM; mulai dari tahap kompetensi tradisional, berkembang, dan modern.

Pada masing-masing kelompok tersebut, BRI telah menyiapkan modul yang sesuai dengan kompetensi tersebut. Bagi UMKM dengan kompetensi tradisional & berkembang, akan mendapatkan pelatihan bisnis & keuangan, permodalan, segmentasi & target pasar, proses produksi & pemasaran serta total quality management. Sedangkan untuk kompetensi modern, program pelatihan akan lebih menekankan pada efisiensi kualitas, standarisasi produksi dan pengembangan produk baru.

Baca Juga: Raffi Ahmad Minta Maaf ke Presiden Jokowi karena Bikin Heboh hingga Diduga Abai Prokes Usai Divaksin

Bagi UMKM yang memiliki perspektif go global, BRI menyediakan program BRIncubator Go Global yang lebih fokus mempersiapkan para pelaku UMKM masuk ke pasar global. Dalam program ini, UMKM akan melalui serangkaian proses seleksi sebelum masuk dalam tahap inkubasi dan pendampingan secara intensif untuk masuk dalam pasar global, baik lokal maupun internasional.