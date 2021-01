Kasus Covid-19 Global Kian Melonjak, Harga Minyak Dunia Alami Penurunan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak dunia jenis Brent misalnya untuk pengiriman Maret turun 52 sen atau 0,9 persen ke level 56,06 dolar AS per barel di London ICE futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Rabu, 13 Januari 2021 waktu setempat atau Kamis, 14 Januari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) turun 30 sen atau 0,6 persen ke level 52,91 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Turunnya harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini akibat dari melonjaknya kasus Covid-19 secara global.

Kasus Covid-19 yang masih melonjak secara global membuat adanya kekhawatiran turunnya kembali permintaan bahan bakar.

Sebelumnya, pasar minyak dunia sempat mendapatkan dukungan penguatan harga yang disebabkan pengurangan produksi yang dilakukan oleh sejumlah negara seperti Arab Saudi dan Amerika Serikat (AS).

"Sementara saya melihat harga minyak mentah diperdagangkan lebih tinggi selama beberapa bulan mendatang, investor perlu berhati-hati bahwa jalan menuju permintaan minyak yang lebih tinggi dan harga akan tetap bergelombang," kata analis minyak UBS, Giovanni Staunovo seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

Sementara itu, menurut Energy Information Administration (EIA) persediaan minyak mentah AS lebih rendah untuk minggu kelima secara berturut-turut turun 3,2 juta barel pada pekan lalu.