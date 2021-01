Pelaksanaan Vaksinasi Perdana Covid-19 di Indonesia, IHSG dan Rupiah Menguat

PIKIRAN RAKYAT - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS kembali mengalami perubahan terbarunya.

Pada sesi I Rabu, 13 Januari 2021 pagi WIB IHSG menguat 44,27 poin atau 0,69 persen ke posisi 6.439,93.

Sementara itu, kelompok 45 saham unggulan atau LQ45 naik 11,71 poin atau 1,18 persen ke level 1.008,15.

Pergerakan IHSG yang mengalami penguatan, ditopang oleh sentimen positif vaksinasi Covid-19 perdana di Indonesia yang dimulai hari ini.

"Hari ini kami memproyeksikan IHSG akan bergerak flat menanti vaksinasi yang akan mulai dilaksanakan hari ini, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama yang diberi vaksin dan menunggu apakah ada efek samping yang serius atau tidak," kata Tim Riset Samuel Sekritas dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

"Jika tidak ada, maka vaksinasi akan dilakukan masal kepada masyarakat Indonesia," ujarnya.

Sejalan dengan IHSG, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS turut mengalami penguatan.

Pada sesi yang sama, rupiah dibuka naik 52 poin atau 0,37 persen ke level Rp14.078 per dolar AS dari posisi penutupan sebelumnya Rp14.130 per dolar AS.