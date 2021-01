Arab Saudi Jalani Kesepakatan OPEC, Harga Minyak Dunia Kembali Naik

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Maret naik 1,61 dolar AS atau 3,0 persen ke level 55,99 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir perdagangan Jumat, 8 Januari 2021 waktu setempat atau Sabtu, 9 Januari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari ditutup naik 1,41 dolar AS atau 2,8 persen ke level 52,24 dolar AS per barel pada sesi perdagangan yang sama.

Baca Juga: Kata Psikolog Soal Permintaan Maaf Gisel Ke Gading Marten: Dia Sebenarnya Meminta Pengampunan

Harga minyak dunia lanjutkan kenaikannya didukung oleh Arab Saudi yang menjanjikan pemangkasan produksi.

Pada pekan ini, Arab Saudi menjanjikan pengurangan produksi minyak tambahan secara sukarela sebesar satu juta barel per hari pada Februari dan Maret sebagai bagian dari kesepakatan di mana sebagian besar produsen Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) akan mempertahankan produksi stabil selama penguncian baru.

Kerajaan Arab Saudi yang merupakan pemimpin de fakto OPEC sebelumnya sempat berselisih dengan sejumlah produsen lain yang ingin meningkatkan produksi untuk mencegah perusahaan Amerika Serikat (AS) merebut lebih banyak pangsa pasar.

Baca Juga: Ikut 'Bunuh' Kicauan Donald Trump di Media Sosial, Twitter Tangguhkan Akunnya secara Permanen

Akhirnya, kesepakatan dicapai untuk memungkinkan Rusia dan lainnya meningkatkan produksi mereka.

Sementara itu, Arab Saudi secara sukarela membatasi produksinya.