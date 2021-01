Didukung Sentimen Internal dan Eksternal, IHSG dan Nilai Tukar Rupiah Dibuka Menguat

PIKIRAN RAKYAT - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan nilai tukar rupiah kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Pada awal perdagangan di pasar modal Rabu, 6 Januari 2021 pagi WIB IHSG naik 20,83 poin atau 0,34 persen ke level 6.158.

Dalam sesi I tersebut, sebanyak 225 saham menguat, 49 saham melemah, dan 151 saham stagnan.

Adapun nilai transaksi perdagangan mencapai Rp518,9 miliar dari 556,4 juta lembar saham yang diperdagangkan.

Sedangkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dibuka naik 2 poin atau 0,02 persen ke level Rp13.913 per dolar AS.

Sementara itu, pada sesi II Selasa, 5 Januari 2021 sore, IHSG mengakhiri perdagangannya dengan ditutup menguat 32,44 poin atau 0,53 persen ke level 6.137.

Dalam sesi II tersebut, sebanyak 229 saham menguat, 257 saham melemah, dan 149 saham stagnan.

Adapun nilai transaksi perdagangan mencapai Rp16,4 triliun dari 18,3 miliar lembar saham yang diperdagangkan.