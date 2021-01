OPEC Lakukan Pertemuan hingga Ketegangan Politik Iran, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya, untuk pengiriman Maret naik 2,51 dolar AS atau 4,9 persen ke level 53,60 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Selasa, 5 Januari 2021 waktu setempat atau Rabu, 6 Januari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) naik 2,31 dolar AS atau 4,9 persen ke level 49,93 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi setelah Arab Saudi akan melakukan pemotongan produksi secara sukarela untuk produksi minyaknya.

Selain itu, harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh ketegangan politik internasional atas penyitaan sebuah kapal milik Korea Selatan oleh Iran.

Arab Saudi akan melakukan pengurangan produksi minyak secara sukarela sebesar satu juta barel per hari pada Februari dan Maret.

Pemotongan tersebut, merupakan bagian dari kesepakatan untuk membujuk sebagian besar produsen dari grup yang terdiri dari Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) bersama sekutunya atau yang lebih dikenal dengan OPEC+ untuk mempertahankan stabilitas harga dan produksi di tengah kekhawatiran bahwa penguncian baru Covid-19 akan menekan permintaan.

Namun menurut pernyataan yang dikeluarkan oleh kelompok tersebut, dua anggota sekutu itu yakni Rusia dan Kazakhstan akan diizinkan untuk meningkatkan produksi mereka dengan gabungan 75.000 barel per hari pada Februari dan lebih lanjut pada Maret.