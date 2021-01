OPEC Tunda Keputusan Soal Produksi, Harga Minyak Dunia Alami Penurunan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Maret turun 71 sen atau 1,4 persen ke level 51,09 dolar AS per barel di London ICE Futures Exhange pada akhir sesi perdagangan Senin, 4 Januari 2021 waktu setempat atau Selasa, 5 Januari 2021 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari turun 90 sen atau 1,9 persen ke level 47,62 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Baca Juga: Tegaskan BST Diserahkan Ke 34 Provinsi Secara Langsung, Jokowi: Buat Beli Sembako, Bukan Rokok

Turunnya harga minyak dunia disebabkan oleh Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) bersama Rusia atau yang dikenal dengan OPEC+ gagal memutuskan apakah akan meningkatkan produksi pada Februari.

Namun, kelompok itu sepakat akan untuk bertemu kembali membahas hal itu pada Selasa, 5 Januari 2021 waktu setempat.

Gagal dibuatnya keputusan tersebut lantaran Arab Saudi menentang pemompaan minyak lebih banyak.

Baca Juga: Dituduh Bunuh Lina Jubaedah hingga 'Ngemis' Minta Uang Susu, Teddy: Buktikan

Hal ini lantaran sejumlah negara masih menerapkan penguncian wilayah guna menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Sementara itu, Rusia memimpin seruan untuk produksi yang lebih tinggi dengan alasan mulai pulihnya permintaan bahan bakar.