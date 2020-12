Akhiri Perdagangan di 2020, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Februari naik 25 sen ke level 51,34 dolar AS per barel pada akhir sesi perdagangan di London ICE Futures Exchange pada Rabu, 30 Desember 2020 waktu setempat atau Kamis, 31 Desember 2020 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari naik 40 sen ke level 48,40 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini didukung oleh persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) yang tidak melebihi kapasitas dari permintaan.

Selain itu, harga minyak dunia juga didukung oleh penggunaan vaksin Covid-19 kedua yang disetujui oleh otoritas Inggris.

Harga-harga reli setelah laporan Energy Information Administration (EIA) menunjukan persediaan minyak mentah turun 6,1 juta barel dalam pekan terakhir menjadi 493,5 juta barel.

Namun, para pedagang mencatat bahwa persediaan minyak mentah AS masih mengakhiri tahun 2020 dengan 10 persen lebih tinggi dari pekan terakhir 2019.

"Kami bahkan tidak bisa menurunkan tingkat penyimpanan dengan penarikan persediaan 6,1 juta yang menyedihkan tetapi kenyataan, dan itu menghilangkan angin dari layar untuk reli besar," kata Direktur Energi Berjangka di New York, Bob Yawger seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.