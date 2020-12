Dituding Lakukan Kerja Paksa, AS Larang Pengiriman Minyak Kelapa Sawit dari Perusahan Malaysia

PIKIRAN RAKYAT - Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengatakan akan melarang semua pengiriman minyak sawit dari salah satu produsen terbesar di Malaysia setelah menemukan indikator perlakuan kerja paksa dan pelanggaran lain di perkebunan.

"Perintah terhadap (perusahaan) Sime Darby Plantation Berhad milik Malaysia dan anak perusahaan lokalnya, usaha patungan dan afiliasinya mengikuti penyelidikan intensif selama berbulan-bulan oleh Kantor Perdagangan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS," kata Ana Hinojosa, salah satu direktur eksekutif badan tersebut, seperti dikutip Pikiran-rakyat.com dari AP News, Kamis, 31 Desember 2020.

Hinojosa mengatakan penyelidikan terhadap perusahaan itu 'secara masuk akal menunjukkan' pelanggaran terhadap pekerja yang termasuk kekerasan fisik dan seksual, pembatasan pergerakan, intimidasi dan ancaman, jeratan hutang, pemotongan gaji dan kerja lembur yang berlebihan.

"Para importir harus tahu bahwa ada risiko reputasi, keuangan dan hukum yang terkait dengan mengimpor barang-barang yang dilakukan oleh kerja paksa ke Amerika Serikat," kata Hinojosa.

Perintah itu diumumkan hanya tiga bulan setelah pemerintah federal AS memberlakukan larangan yang sama terhadap raksasa minyak sawit Malaysia lainnya, yakni FGV Holdings Berhad, perusahaan minyak sawit pertama yang menjadi sasaran Bea Cukai karena kekhawatiran tentang kerja paksa.

AS mengimpor 410 juta dolar AS minyak sawit mentah dari Malaysia pada tahun fiskal 2020, ini mewakili sepertiga dari total nilai yang dikirimkan.

Larangan itu dipicu oleh petisi yang diajukan oleh kelompok nirlaba dan firma hukum, dilakukan setelah investigasi mendalam oleh The Associated Press terhadap pelanggaran ketenagakerjaan di perkebunan di Malaysia dan negara tetangga Indonesia, yang bersama-sama menghasilkan sekitar 85 persen dari 65 miliar dolar AS pasokan minyak nabati yang paling banyak dikonsumsi di dunia.

Minyak sawit dapat ditemukan di sekitar setengah produk di rak supermarket dan di sebagian besar merek kosmetik. Ada di cat, kayu lapis, pestisida, pakan ternak, biofuel dan bahkan pembersih tangan (hand sanitizer).