Didorong Stimulus AS, Harga Minyak Dunia Alami Kenaikan

PIKIRAN RAKYAT - Harga minyak dunia kembali mengalami perubahan terbarunya yang disebabkan oleh sejumlah faktor.

Harga minyak mentah jenis Brent misalnya untuk pengiriman Februari naik 23 sen atau 0,5 persen ke level 51,09 dolar AS per barel di London ICE Futures Exchange pada akhir sesi perdagangan Selasa, 29 Desember 2020 waktu setempat atau Rabu, 30 Desember 2020 pagi WIB.

Sementara itu, harga minyak mentah jenis West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Februari naik 38 sen atau 0,8 persen ke level 48,00 dolar AS per barel di New York Mercantile Exchange pada sesi perdagangan yang sama.

Kenaikan harga minyak dunia yang terjadi pada saat ini didorong oleh stimulus Amerika Serikat (AS) yang diharapkan akan meningkatkan permintaan bahan bakar.

"Kami melihat kekuatan di pasar minyak di belakang kemajuan dengan paket stimulus AS," kata Direktur Riset Pasar di Tradition Energy, Gary Cunningham seperti dikutip oleh Pikiran-Rakyat.com dari ANTARA.

Dewan Perwakilan Rakyat AS yang dipimpin Demokrat memilih memenuhi permintaan Presiden Donald Trump untuk meningkatkan pembayaran bantuan langsung Covid-19 kepada warganya yang terdampak pandemi Covid-19 menjadi 2.000 dolar AS dari yang sebelumnya 600 dolar AS.

Namun, masih belum jelas apakah Senat yang dipimpin Partai Republik AS juga akan mendukung langkah tersebut.

Pemimpin mayoritas Mitch McConnell pada Selasa, 29 Desember 2020 waku setempat menolak seruan Demokrat agar Senat menyetujui peningkatan bantuan stimulus dengan persetujuan bulat, meskipun dirinnya mengatakan Senat akan membahas masalah tersebut pada pekan ini.